يوليو 15, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

سائحة أجنبية تثير جدلا برقصها في ساحة مسجد قطري (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
233 مشاهدة

سائحة أجنبية تثير جدلا برقصها في ساحة مسجد قطري (فيديو)

وكاللات/ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير للجدل لسائحة أجنبية ترقص في مسجد الذخيرة الأثري بقطر.

وتظهر الفتاة في بداية الفيديو وهي تحيي العرب، ثم تتجول بلباس مكشوف في ساحة المسجد، مع القيام بحركات راقصة متناغمة مع أنغام الموسيقى.

وانتقد ناشطون ما قامت به، معتبرين أنه استهزاء بحرمة المعالم الدينية، ومن غير المعقول السماح لها بذلك، مطالبين السلطات بمحاسبتها.

ولم يتسن لنا التأكد من صحة المقطع أو زمن ومكان تصويره، ولم يصدر عن السلطات القطرية أي رد رسمي بخصوصه.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.