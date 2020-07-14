لإنقاص الوزن جرّبي وصفة ماء الباذنجان وعصير الليمون

يعود تناول ماء الباذنجان مع عصير الليمون بالكثير من الفوائد على الصحة. فهو يحتوي على عناصر تساهم في تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة والالتهابات.

كما أنه يعتبر مصدراً مهماً للفيتامين E ويعمل كمضاد أكسدة ويساهم في تعزيز الدورة الدموية.

ويزود هذا المزيج الجسم أيضاً بالكثير من الألياف التي تنشط عمل الجهاز الهضمي وتحد من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال هذه المكونات: حبة باذنجان واحدة، عصير حبة ليمون، 4 أكواب ماء.

تغسل حبة الباذنجان جيداً وتقطع من دون تقشير. يوضع الماء على النار حتى يغلي وتضاف إليه قطع الباذنجان. تترك لمدة 10 دقائق ثم يصفى الماء ويسكب في عبوة زجاجية. يترك ليبرد قبل إضافة عصير الليمون وإغلاق العبوة ووضعها في الثلاجة.

ومن أجل الاستفادة من هذا الماء ينصح بتناوله يومياً في الصباح قبل موعد الفطور لمدة 7 أيام متتالية. وبعد ذلك يمكن شربه 3 مرات أسبوعياً بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.