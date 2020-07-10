تغريم إيطالية لسيرها بسرعة 700 كيلومتر في الساعة

واجهت إيطالية من أهالي مدينة أنكونا مشكلة مؤلمة حين تلقت رسالة من شرطة المرور فرضت عليها غرامة لتجاوزها السرعة المسموح بها وسير سيارتها بسرعة 703 كيلومترات في الساعة.

وقالت صحيفة Autoappassionati الإيطالية إن كاميرا فيديو سجلت سيارة “فورد فوكس” التي استقلتها المواطنة الإيطالية تسير بتلك السرعة الجنونية في أحد شوارع المدينة.

ومن غير المعلوم ماذا دفع بالكاميرا إلى تسجيل تلك السرعة التي تحلق بها الطائرات وليست السيارات كما من غير المعلوم ما دفع برجال الشرطة إلى فرض غرامة تجاوز السرعة بمقدار 10 أضعاف.

وهددت الشرطة المرأة بغرامة قدرها 850 يورو بينما لا تنوي دفعها، إذ أنها ترفض مخالفتها السرعة.

مع ذلك فإن رئيس اللجنة المحلية لسائقي السيارات جواني ستروغولو، نصح المرأة ألا توافق على إلغاء الغرامة بل ترفع دعوى قضائية إلى المحكة وتطالب السلطات بتقديم تعويضات مالية ومعنوية.

وأشار إلى أن الشرطة لم يحق لها أن تجبر المرأة على دفع تلك الغرامة غير المنطقية لأن السيارة التي لا تتجاوز سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة لا يمكن أن تتسارع حتى سرعة الطائرة.