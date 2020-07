بالصور: فنانة لبنانية تصنّف صاحبة “الوجه العربي الأجمل” لعام 2020

View this post on Instagram

بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلدية والتجميل في العالم واليوم بما أنني دكتورة عربية نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه #نادين_نسيب_نجيم هو الوجه العربي الذي يحمل كل مقاييس الجمال التي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقية للجمال .. وانجلينا جولي هي الوجه الغربي الذي يحمل مقاييس الجمال أنا كعربية ذكر اسم ممثلة عربية كحاملة مقاييس الجمال الحقيقية يزيدني فخر ويسعدني لأنها تمثلني كعربية وتمثل كل النساء العربيات مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كل دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً ❤️🙏🏼 #سهيلة_عبدالقادر @nadine.nassib.njeim . . . . . . #سهيلة_عبدالقادر . . السعودية #ليبيا #ليبي #طرابلس #الجزائر #تونس #مصر #القاهرة #الخليج #اكسبلور #البرنس #محمد_رمضان #كورونا #ياسمين_صبري #رامز_مجنون_رسمي #مسلسلات #دراما #EUA #egypt #mbc #iraq #mbc4 #tv #alger #algerie #nadinenassibnjeim #photography #kolkhida2020 #aptos