يوليو 11, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالصور: فنانة لبنانية تصنّف صاحبة “الوجه العربي الأجمل” لعام 2020

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فى :شؤون المرأة
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بالصور: فنانة لبنانية تصنّف صاحبة “الوجه العربي الأجمل” لعام 2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي رأي أطباء التجميل بمقاييس الجمال الّتي يحملها وجه الممثلة نادين نسيب نجيم، وفق رأي سهيلة عبدو وهي عضو مشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا.

فنشرت سهيلة عبدو صورةً للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب صورة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، مُعتبرةً الأولى صاحبة الوجه الأجمل عربياً والثانية غربياً.

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بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلدية والتجميل في العالم واليوم بما أنني دكتورة عربية نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه #نادين_نسيب_نجيم هو الوجه العربي الذي يحمل كل مقاييس الجمال التي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقية للجمال .. وانجلينا جولي هي الوجه الغربي الذي يحمل مقاييس الجمال أنا كعربية ذكر اسم ممثلة عربية كحاملة مقاييس الجمال الحقيقية يزيدني فخر ويسعدني لأنها تمثلني كعربية وتمثل كل النساء العربيات مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كل دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً ❤️🙏🏼 #سهيلة_عبدالقادر @nadine.nassib.njeim . . . . . . #سهيلة_عبدالقادر . . السعودية #ليبيا #ليبي #طرابلس #الجزائر #تونس #مصر #القاهرة #الخليج #اكسبلور #البرنس #محمد_رمضان #كورونا #ياسمين_صبري #رامز_مجنون_رسمي #مسلسلات #دراما #EUA #egypt #mbc #iraq #mbc4 #tv #alger #algerie #nadinenassibnjeim #photography #kolkhida2020 #aptos

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فكتبت عبدو في منشورها “بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلديّة والتجميل في العالم، واليوم بما أنني دكتورة عربيّة نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الّذي يحمل كلّ مقاييس الجمال الّتي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقيّة للجمال”.


وتابعت قائلةً “انجلينا جولي هي الوجه الغربي الّذي يحمل مقاييس الجمال. أنا كعربيّة، ذكر اسم ممثلة عربيّة كحاملة مقاييس الجمال الحقيقيّة يزيدني فخراً ويسعدني لأنها تمثلني كعربيّة وتمّثل كلّ النساء العربيّات. مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الّذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كلّ دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً”.

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