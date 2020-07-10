بالصور: فنانة لبنانية تصنّف صاحبة “الوجه العربي الأجمل” لعام 2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي رأي أطباء التجميل بمقاييس الجمال الّتي يحملها وجه الممثلة نادين نسيب نجيم، وفق رأي سهيلة عبدو وهي عضو مشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا.

فنشرت سهيلة عبدو صورةً للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب صورة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، مُعتبرةً الأولى صاحبة الوجه الأجمل عربياً والثانية غربياً.

فكتبت عبدو في منشورها “بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلديّة والتجميل في العالم، واليوم بما أنني دكتورة عربيّة نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الّذي يحمل كلّ مقاييس الجمال الّتي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقيّة للجمال”.



وتابعت قائلةً “انجلينا جولي هي الوجه الغربي الّذي يحمل مقاييس الجمال. أنا كعربيّة، ذكر اسم ممثلة عربيّة كحاملة مقاييس الجمال الحقيقيّة يزيدني فخراً ويسعدني لأنها تمثلني كعربيّة وتمّثل كلّ النساء العربيّات. مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الّذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كلّ دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً”.