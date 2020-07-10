(بالصورة) حرق تمثال “ميلانيا ترامب” في مسقط رأسها بسلوفينيا

أضرم مجهولون، النار في تمثال خشبي لسيدة امريكا الأولى، ميلانيا ترامب بالقرب من مسقط رأسها في مدينة سيفنيكا بسلوفينيا.

وقال الفنان الأمريكي، براد داوني، المقيم في برلين، إن الحادثة وقعت في ليلة عيد الاستقلال الأمريكي 4 يوليو، وإنه طلب إزالة ما تبقى من التمثال بعد أن أبلغته الشرطة السلوفينية بما حدث، كونه صاحب مبادرة نصب التمثال الذي نحته الفنان السلوفيني آليش جوبيفتس من جذع شجرة الزيزفون.

حرق تمثال زوجة ترامب في مسقط رأسها | شبكة بلدي الاعلامية

وأضاف داوني، الذي كان يأمل أن يعزز التمثال حوارًا حول الوضع السياسي في الولايات المتحدة ويسلط الضوء على وضع السيدة الأولى كمهاجرة متزوجة من رئيس أدى اليمين لتقليص الهجرة: “أريد أن أعرف لماذا فعلوا ذلك”.

وقالت وكالة “رويترز” إن مكتب ميلانيا ترامب لم يرد على طلب للتعليق.