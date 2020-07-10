البحث مستمر عن نجمة مسلسل “غليي”.. وترجيحات بغرقها في بحيرة

تعتزم السلطات الأميركية، الجمعة، تجديد البحث عن نجمة مسلسل “غليي”، نايا ريفيرا، التي يعتقد أنها غرقت في بحيرة بجنوب كاليفورنيا بينما كانت تبحر في مركب مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات.

وقال مكتب المأمور ، الخميس، إن ريفيرا، 33 عاما، اختفت بعد استئجارها قاربا لمدة ثلاث ساعات بعد ظهر الأربعاء، وخرجت به في بحيرة بيرو في مقاطعة فينتورا.

وجرى البحث عن ريفيرا في البحيرة، التي تقع على بعد ساعة بالسيارة من لوس أنجلوس، بمشاركة عشرات الأشخاص، معظمهم من الغواصين، وبمساعدة طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار ومركبات لجميع التضاريس.

وتعليقا على عملية البحث، قال الرقيب قال كيفين دونوهيو: “لأن المنطقة التي تم العثور فيها على القارب يبلغ عمقها حوالي 9 أمتار. جعلت المياه العكرة المليئة بالنباتات من الصعب على الغواصين رؤية أكثر من قدم أمامهم. إذا كانت الجثة عالقة في شيء ما تحت الماء، فقد لا تطفو أبدا”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وبحسب دونوهيو فإن ريفيرا، وهي من سكان لوس أنجلوس، لديها خبرة في ركوب القوارب في البحيرة في غابة لوس بادريس الوطنية.

جدير بالذكر أن ريفيرا لعبت دور سانتانا لوبيز، وهي مشجعة غنائية في 113 حلقة من الكوميديا الموسيقية “غليي”، والتي تم بثها على قناة فوكس من عام 2009 حتى عام 2015، وكان لها أيضا أدوار متكررة في “ذا بارني ماك شو” و”ذا رويال فاميلي”.