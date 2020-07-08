يوليو 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ضبط مضيفة طيران بريطانية أثناء موعد غرامي في دبي بسبب المخدرات

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فى :شؤون المرأة
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ضبط مضيفة طيران بريطانية أثناء موعد غرامي في دبي بسبب المخدرات

ضبطت السلطات الأمنية في دبي، مضيفة جوية بريطانية وهي تحمل المخدرات خلال موعدها الغرامي الأول، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أن ديرين كروفورد (23 عاما)، والتي تعمل في طيران الإمارات ومقيمة في دبي، كانت بصدد تناول العشاء مع رجل قبلت الذهاب معه إلى شقته عندما داهتمها قوات الأمن.

وقالت دانييل (28 عاما)، شقيقة المضيفة للصحيفة، إن “الشرطة عثرت مع اختها والرجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم احتجاز المضيفة درين في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن البرشاء، وأخبرت المتهمة أسرتها أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل.

المصدر: “ديلي ميل”

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