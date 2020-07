باريس هيلتون تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية

أعلنت الممثلة والمغنية الأمريكية، باريس هيلتون، ترشحها لخوض منافسات سباق الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

الممثلة الأمريكية أعلنت ترشحها من خلال نشرها عددا من التغريدات على صفحتها الخاصة بمنصة “تويتر”، داعية فيها لترشحها لمنصب الرئاسة.

وقالت بتغريدة، إن البيت الأبيض يحتاج لبعض التجديد ولمسة امرأة، “بعد الكثير من التفكير والاعتبار. لقد قررت أن المكتب البيضاوي يحتاج إلى بعض التجديد ولمسة امرأة.”

وفي تغريدة أخرى كتبت “هل أقوم بإعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟”.

ونشرت مقطعا مصورا في تغريدة أخرى أجابت فيه عن بعض الأسئلة حول من سيشغل منصب نائب الرئيس، قائلة “ستكون ريهانا فهي جميلة وموهوبة وأعتقد أنها ستكون نائبة رئيس رائعة”.

After a lot of thought and consideration. I’ve decided the Oval Office needs some redecorating and a woman’s touch. ✨👸🏼💅🏻✨ #ParisForPresident ⚡️ pic.twitter.com/JxtPTSQ8C2

