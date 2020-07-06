ماذا يعني الخط الأخضر على صفار البيض المسلوق؟ وهل يضرّ بالصحة؟

تلاحظين أحياناً تكون خط بلون أقرب إلى الأخضر في محيط صفار البيض بعد سلقه. ولا شك في أنك لم تفكري يومياً في سبب ظهوره. أما إذا كنت تشعرين بالفضول فاعلمي أن هذا يعني أنه تم سلق البيضة أكثر مما ينبغي.

والتفسير العلمي لهذه الظاهرة هو حدوث تفاعل كيميائي بين كبريت الهيدروجين الموجود في البياض وحديد صفار البيض تحت تأثير الحرارة.

وهذا يشير إلى أن الخط هو عبارة عن مادة كبريت الحديد. إلا أنه لا يشكل أي خطر على الصحة، ما يعني أنه يمكن تناول البيض بطريقة اعتيادية في هذه الحالة.

وفي حال الرغبة في تجنب ظهور الخط يكفي أن يتم سلق البيض بالطريقة الصحيحة. ولهذا يوضع مع كمية كافية من الماء على النار. وعندما يبدأ الماء بالغليان تتم تغطية الوعاء ويترك بعد ذلك على نار هادئة لمدة لا تزيد على 15 دقيقة.

واخيراً ينزع وعاء السلق عن النار ويغمر البيض بالماء البارد فوراً. وهكذا يصبح جاهزاً للأكل من دون الخط باللون المائل بلونه إلى الأخضر.