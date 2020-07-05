مشهد مروع: فتاة حسناء تصارع التماسيح وتقبلها

الاقتراب من تمساح أو السباحة في أماكن قريبة من التماسيح ، مخاطرة كبيرة ، تعني الموت ، فما بلك لو تعلق الأمر بمداعبة التماسيح وتقبيلها ، سيعتقد الكثيرون أن هذا يحدث في أفلام هوليوود ،لكن الأمر حقيقة جسدته فتاة أمريكية حسناء ، تخاطر بحياتها وتقوم بمصارعة التماسيح الضخمة واصطيادها ، وتقبيلها .

واشتهرت الفتاة الأمريكية، غابي سكامبون، بنشرها مقاطع فيديو لصيدها ومصارعتها التماسيح الضخمة.

وتقدم سكامبون عروض مصارعة مع الزواحف الخطرة لتعليم المشاهدين كيفية السيطرة على التماسيح، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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وأصبح لدى الفتاة المغامرة 118 ألف متابع على “انستغرام”، حيث تنشر مقاطع فريدة لمداعبتها وتقبيلها وإطعامها لتماسيح بالإضافة إلى لقطات الصيد.

وقالت سكلمبون، إن 95 في المئة من الناس يعتقدون أن التماسيح ستلاحقهم وتأكلهم، التماسيح لن تقتلكم من دون سبب ، التماسيح لا تحب أن يزعجها أو يضايقها أحد.

ومن أهداف سكامبون الأساسية، نقل التماسيح من الحدائق والبحيرات المحلية إلى المناطق الأكثر أمانًا لها وللمقيمين القريبين.

وتتعامل سكامبون مع مخاطر مهنتها بواقعية، حيث تقول إنه من الممكن أن تفقد يدك أو أصابعك خلال العمل فيمكن للتمساح تمزيق ذراعك، وهذا الأمر ليس مزحة ، لكن سكامبون تعرف كيف تتعامل مع هذه التماسيح المفترسة .