فيديو.. راقصة تتعرض لـ”ركلة” مؤلمة خلال عرس

تعرضت فتاة باكستانية لموقف محرج ومؤلم بعد أن اعتدي عليها أحد الحضور خلال رقصها في أحد الأعراس، ما تسبب في حالة من الانزعاج بين الحضور.

ونشر موقع ” نيوز 360 تي في” على موقعه الرسمي في يوتيوب مقطعا مصورا لأحد الاعراس في باكستان دون ذكر مكان أو تاريخ الواقعة بالتحديد.

ويظهر في ذلك الفيديو فتاة شابة باكستانية ترتدي زيا تقليديا وهي ترقص في عرس على أنغام موسيقى شعبية.

ولكن لسبب غير معلوم هاجم أحد الحضور، وهو يملك بنية جسدية ضخمة، تلك الراقصة بطريقة وحشية إذ وجه لها ركلة قوية في صدرها رمتها بعيدا.

ولكن ما أثار سخرية بعض رواد مواقع الاجتماعي أن الشخص الذي اعتدى على الفتاة كان يحمل بيده زجاجة مشروب غازي.

ولاحقا، قدم الرجل اعتذاره عما فعل، ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن قوله إنه لم يستسغ أن ترقص فتاة بتلك الطريقة غير المحتشمة على حد تعبيره.