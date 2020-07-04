تعرّفي الى سرّ إطلالة جيجي حديد المشرقة

لطالما أسرتنا الجميلة جيجي حديد بجمالها الفاتن وإشراقتها المذهلة. وكم من شابة تحلم في الحصول على إطلالة نضرة شبيهة بإطلالة جيجي. إليك بعض الأسرار التي كشفت عنها جيجي حديد في ما يتعلق بإطلالتها المشرقة:

عدم غسل الشعر يومياً: توصي جيجي بعدم غسل الشعر يومياً لأن ذلك يسبب جفافه بشكل كبير ولا يعطيه فرصة للترطيب، مما يؤدي الى تساقطه. كما أن تسريح الشعر بعد يومين من غسله يجعله يبدو أجمل بكثير من اليوم الاوّل.

تغطية البثور بمعجون الأسنان: تضع جيجي القليل من معجون الأسنان فوق البثور الموجودة على بشرتها لإخفائها، علماً أنها تعلمت هذه الطريقة من أمها.

عدم تغيير شكل الحاجبين: تقول جيجي حديد إن الشكل الطبيعي للحاجبين يجب أن يبقى على حاله من دون أي تعديل، وهو أكثر ما يليق بها. وتنصح جيجي كل الفتيات بعدم تغيير شكل الحاجبين والاكتفاء بترتيبهما فقط.

تمشيط الشعر بفرشاة الأسنان: تمشط جيجي شعرها بواسطة فرشاة الأسنان، لا سيما عندما ترغب في ربط الشعر إلى الخلف على شكل ذيل الحصان. ففرشاة الأسنان تساعدها على ترويض الشعر القصير المتطاير.

ترطيب البشرة على الدوام. توصي جيجي حديد كل الفتيات بالمواظبة على ترطيب البشرة بشكل يومي للحؤول دون جفافها والحفاظ على نضارتها وامتلائها.

التقليل من المكياج. تفضل جيجي حديد الابتعاد عن المكياج عند الإمكان، والاكتفاء بترطيب البشرة وتغذيتها وتدليلها. فالمكياج يرهق البشرة، ولذلك يستحسن الابتعاد عنه إذا أمكن.