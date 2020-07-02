يوليو 03, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

انتحار عروس اردنية قبل ساعات من زفافها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
128 مشاهدة

انتحار عروس اردنية قبل ساعات من زفافها

أقدمت فتاة عشرينية تعمل صيدلانية في الأردن، أمس الثلاثاء، على الانتحار بعد شنق نفسها بحبل غسيل بلاستيكي، قبل زفافها بساعات، وفق ما نشرت صحيفة الدستور.

وقالت ذات المصادر، ان مدعي عام الزرقاء باشر التحقيق بالقضية بعد ان تبين وجود كدمات على الجثة تدل على وجود عنف.

وجرى في طب شرعي الزرقاء داخل مستشفى الأمير فيصل تشريح الجثة من قبل لجنة طبية شرعية مؤلفة من الدكتور احمد بني هاني والدكتور ابراهيم عبيدات والدكتور احمد العموش حيث تبين وجود كدمات على الجثة فيما علل سبب الوفاة الاختناق برباط ضاغط.

ذات المصادر قالت إن الفتاة مخطوبة ومن المقرر أن تتم أمس مراسم زفافها، إلا أن خلافات عائلية مع عائلة خطيبها وعائلتها قد تكون دفعت بها إلى الانتحار.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.