هل ستعود اصالة لطليقها الاول ايمن الذهبي؟

شاهد فيديو طليق أصالة أيمن الذهبي يبكي ويكشف حقيقة عودتها إلى عصمته

تحدث أيمن الذهبي للمرة الأولى عن كواليس انفصاله عن المطربة السورية أصالة، واحتمالات عودتها إلى عصمته عقب طلاقها من زوجها الثاني المخرج طارق العريان، وأكد أن ما يربطه بأم أولاده أكبر من الزواج، وإنه لن يتخلى عنها أبدا إذا طلبت مساعدته، نافياً أن تكون زيجته الثانية عائقاً بينه وبين دعم المطربة السورية.

الذهبي تحدث باكياً عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، عن ذكرياته “الفظيعة” مع اصالة، وقال معقباً على قرار انفصالها عن طارق العريان: زواج أصالة المبكر وطلاقها قرارها لوحدها وشيء شخصي وأنا بحترمه.. على الرغم أنها تسرعت في قرارها وتزوجت بعد شهور فقط وأنا تأخرت 12 سنة لكن الحياة لازم تمشي.

وأضاف: أول سنتين من انفصالي من أصالة ما يتحسبوا أبداً من عمري لأني كنت مكتئب وفي حالة اللا شعور.. والحمدالله بعض الإعلاميين والفنانين وقفوا جنبي وبخص بالشكر أهلي لأنهم ساعدوني أني أطلع من المحنة.. والحمد الله أنا متصالح مع نفسي عشان هيك طلعت منها دون أي عواقب.

تابع قائلاً: أما فيما يخص الرجوع لها أنا وأصالة أحلى شيء في الدنيا بيربطنا ببعض شام وخالد دول أغلى شي عندنا، وأنا بدين بالشكر الكبير لأصالة علي تربيتها لأولادي بشكل صح وما في شك أنها أم حنونة كتير وست بيت وهذا الشيء بيخليني دايما ممنون له”.

وبكى عندما توقف أمام ذكرياته مع اصالة قائلا: ما في شك أن أنا وأصالة بينا ذكريات فظيعة وحلوة كتير ومرحلة في حياتنا كلها تعب وشقاء ونجاح، فكرمال الشيء اللي بيني أنا وأصالة بالإضافة للأولاد طبعاً ما فيني أكون غير مديون لها بتربية الأولاد.. هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن أنا أو هي ننسى الذكريات والأماكن اللي كنا بنروحها.. اللي يكون في مكان من الأماكن اللي بنزورها لينا فيها ذكرى مع بعض.. أنا وين ما بروح أو بسافر في أشياء تذكرني بها.

أضاف: لو اصالة طلبت أي خدمة منى لن أتاخر سواء على المستوى الفني أو المستوى الشخصي “كرمال التاريخ والعشرة والأولاد”، لافتاً أن زواجه الثاني وانجاب طفلته أنجيلا لم يكن مخططا له.

يذكر أن المطربة السورية اصالة تجاوزت خلافاتها المستمرة مع طليقها أيمن الذهبي والد ابنتها شام وابنها خالد، وداعبت أنجيلا ابنته من زوجته الجديدة، التي ذهبت إلى منزل اصالة في القاهرة بصحبة شقيقتها الكبرى.

ونشرت شام الذهبي ابنة اصالة وشقيقة انجيلا ايمن الذهبي الصورة وعلقت قائلة: الحب هو دائما الجواب”، لتعكس ان والدتها لن تخلط بين مشاكلها مع زوجها السابق ايمن الذهبي وعلاقتها بأبنته التي تبلغ من العمر 3 أعوام.

يذكر أن شام نشرت منذ أيام قليلة صورة أحدث لقاء جمعها بوالدها أيمن الذهبي وتعرفت فيه على شقيقتها الصغرى أنجيلا، وأبدت شام تأثرها الشديد بعد مقابلة شقيقتها الصغيرة أنجيلا من والدها أيمن الذهبي، وقالت إن الصغيرة نسخة منها.

وسبق أن توترت العلاقات بشدة بين أصالة ووالد ابنيها خالد وشام، بعدما نسبت تصريحات إلى أيمن الذهبي تؤكد عزمه الخضوع لتحليل فحص البصمة الوراثية للتأكد من نسب طفليه إليه رداً على تغيير ابنه خالد لقبه ليصبح خالد العريان، وقام أيمن بنفي التصريح لاحقاً مؤكداً أن الأمر كان مجرد فكرة في لحظة غضب بعد تخلى ابنه عن اسمه.

وألمحت اصالة إلى احتمال عودتها إلى زوجها طارق العريان بإعلان ندمها الشديد على بعض القرارات التي اتخذتها بنهاية العام 2019 ومطلع العام الجاري، وقالت صراحة أنها في الآجواء الروحانية لشهر رمضان تفكر في طريقة للاعتذار عن هذه القرارات.

أضافت أصالة في تسجيل صوتي عرضه برنامج The Insider، أن أسرتها تفتقد وجود طارق العريان، في شهر رمضان، قائلة: أكيد كلنا هنفتقد طارق بالتأكيد”، وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإفطار مع الأسرة في رمضان، قالت: “والله ما بنعرف شو الظروف.”

تابعت: في هالشهر أنا في عندي أشياء مشاعر معينة تجول في خاطري منها الندم على بعض ما فعلت من ردود أفعال، أكيد أنا ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات 2020، بدي لاقي طريقة اعتذر عنها، لأن ما بعرف شو كانت أسبابها بس مرّات الدنيا لما بتاخدنا بالانشغال والمسؤوليات والخلافات اللي بتكون هيك لحالها بتهد جبل، مرّات بيكون البني آدم مش على توازن فيصرح تصريحات يندم عليها فيما بعد.

وأعلنت المطربة أصالة طلاقها رسمياً من المخرج طارق العريان، وأصدرت بياناً شاملاً أكدت فيه على رغبتها في عدم الخوض بالتفاصيل، وطلبت من الجميع الحرص على مشاعرها ومشاعر أطفالها.

أصالة نشرت واحدة من الصور الرومانسية التي تجمعها بالمخرج طارق العريان عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.

تابعت قائلة: وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.