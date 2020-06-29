أقوى خمس نساء في العالم… من تصدرت المرتبة الأولى؟

نشرت مجلة فوربس ، قائمة أقوى النساء في العالم للعام 2019، اختارت من بينها النساء الاكثر نجاحا وتأثيرا في مجالهن. وفي التالي نستعرض المراتب الخمسة الاوائل من القائمة.

في المرتبة الخامسة، جاءت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية ل‍جينيرال موتورز، وهي واحدة من بين شركتين عالميتين فقط اللواتي لا يفرقن في الأجور بين الجنسين.



أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، احتلت المرتبة الرابعة عالميا في هذا التصنيف. وهي وزيرة الأسرة الألمانية سابقاً، والتي ضمنت رعاية الأطفال لكل طفل يزيد عمره عن 12 شهرًا.

أما في المرتبة الثالثة فقد تربعت نانسي بيلوسي المتحدثة باسم مجلس النواب الأميركي، وهي أعلى النساء المنتخبات رتبة في أميركا، وناشطة مبكرة من أجل حقوق المثليين ومساعدة ضحايا مرضى الايدز .



واحتلت المرتبة الثانية كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وهي محامية سابقة وأول امرأة تقود البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتصبح وزيرة للمالية في اقتصاد مجموعة الثماني.



وما زالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، في الصدارة، اذ احتلت المركز الأول محافظة بذلك عليه من العام الماضي. ميركل قضت فترة ولايتها الرابعة والأخيرة كزعيم لأكبر اقتصاد في أوروبا.

يذكر، ان على الصعيد العالمي لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الحكم والأعمال التجارية. ففي البرلمان تمثل المرأة عالميا أقل من ربع المجلس، و 11 رئيسة دولة فقط، في حين لا يوجد سوى 33 مديرة تنفيذية من بين 500 شركة ذات ثروات كبيرة، مما يدل على أنه في حين أن هؤلاء النساء يتصدرن مهنتهن، فإن العالم لا يزال أمامه طريق طويل ليعطي المرأة مراكز مهمة في شتى المجالات. ورغم ذلك، تبرهن المرأة مراراً جدارتها واحرافيتها في المراكز التي تتبوأها.