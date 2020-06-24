أسرار جمالية فعالة تعتمدها المرأة التركية… تعلميها!

تُعرف المرأة التركية باهتمامها بالوصفات الطبيعية والبحث دائما عن البديل الطبيعي القائم على الأعشاب والنباتات من أجل الحفاظ على جمالها، لا سيما بشرتها.

ورغم شهرة تركيا بعمليات التجميل المختلفة، فإن النساء لا يفضلن الخضوع لها، حيث تتنافس التركيات على الظهور ببشرة خالية من العيوب وشعر منسدل، إذ إن الشعر المموج غير مفضل لديهن، لذا يستخدمن المواد الطبيعية، وهي عناصر لا يخلو منها أي بيت، لكنها تكشف لك سر الجمال التركي.

1- قناع تفتيح الاسمرار

تعتمد التركيات في تفتيح الاسمرار الناتج عن الشمس بوصفة قناع دقيق الأرز، التي تتكون من ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز، وقلب نصف ثمرة خيار صغيرة، وعصير الليمون، وملعقة صغيرة واحدة من الطمي، وملعقة صغيرة واحدة من العسل الأبيض (في حالة البشرة الجافة).

تخلط المكونات وتوضع على البشرة لمدة 25 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد، ثم وضع أحد الكريمات المرطبة، ويمكن للمرأة تكرار الوصفة مرة أسبوعيا أو مرة كل ثلاثة أيام حسب الحاجة.

2- بوتوكس طبيعي للشعر

المكونات: نصف ثمرة موز (يمكن استخدام ثمرة كاملة في حالة الشعر الطويل)، 20 غراما من الخميرة الطازجة الحية، بيضة واحدة، ملعقة واحدة كبيرة لزيت زيتون، ملعقة واحدة كبيرة لعسل أبيض، ومقدار من خل التفاح لغسل الشعر.

طريقة الاستخدام: خلط الموز والخميرة (يمكن استخدام آلة خلط)، ثم إضافة البيض والعسل وزيت الزيتون وخلط جميع المكونات حتى تصبح سائلة.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويغسل الشعر بالماء وخل التفاح لإزالة رائحة البيض.

3- قناع لمنع تساقط الشعر

يستخدم هذا القناع لمنع تساقط الشعر عن طريق خلط ملعقة كبيرة من زيت السمسم، وملعقتين كبيرتين من زيت نبات البنفسج، صفار بيضة، يمكن وضع الخليط لمدة ساعة ثم غسل الشعر. استخدام هذا القناع مرتين أسبوعيا يقاوم تساقط الشعر بطريقة طبيعية.

4- قناع الهالات السوداء

بمكونين فقط يمكن تنفيذ هذا القناع من خلال خلط بشر ثمرة تفاح أخضر مع ملعقة صغيرة من البن التركي، ثم وضع جزء من الخليط في قطعتيّ شاش رفيعتين وغلقهما.

توضع قطع الشاش أسفل العينين مع الانتظار لمدة 15 دقيقة، ويوصى بالانتظام على هذا القناع يوميا للحصول على نتائج أفضل.

5- قناع إزالة آثار الحبوب

وبدقيق الأرز مرة أخرى مع الحليب والعسل، تخلط المكونات لإنتاج قناع إزالة آثار الحبوب، الذي يتم وضعه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ويمكن عمل هذا القناع مرتين أسبوعيًا.

ويوصى بتجربة القناع على اليد أولا لاختبار حساسية الجلد.

6- قناع البورسلين

أما قناع البورسلين فيخلص البشرة من البثور السوداء، ويتكون من ثمرة بطاطس مسلوقة، ونخاع الصبار الهلامي، وملعقة من اللبن (زبادي).

تخلط جميع المكونات وتوضع على المنطقة المراد علاجها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل المنطقة بالماء.