كيف تتخلصين من دهون منطقة الركبة؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مظهر الركبتين، كما زيادة الوزن، ترهل الجلد المرتبط بالتقدم في السن، فقدان الوزن للتو وتراجع القوة العضلية نتيجة عدم النشاط أو التعرض لإصابة.

وبينما لا توجد طريقة بعينها يمكنها استهداف دهون الركبة وحدها، فإن هناك وسائل مختلفة من الممكن أن تتيح لك خسارة الدهون بكافة أنحاء جسمك، وهناك كذلك كثير من التمارين التي ستساعد على تحسين وظائف وعضلات الساقين ومن ثم الركبتان.

ونستعرض فيما يأتي 7 خطوات تضمن لك الحفاظ على صحة ركبتيك وتحسين اللياقة عموما، وهي:

خسارة الوزن بشكل عام

تعد خسارة الوزن من العوامل الرئيسة التي تضمن لك التمتع بساقين ممشوقتين، وربما تساعد في منع آلام الركبة أو التخفيف منها. ولا ينطوي ذلك فحسب على ممارسة مجموعة من تمارين القلب والأوعية الدموية وتمارين القوة، بل يشتمل أيضًا على اتّباع حمية صحية.

الركض السريع أو الركض البطيء

ثبت أن كليهما تمارين مميزة لحرق السعرات الحرارية، كما أنهما يفيدان الساقين بشكل أكبر من رياضة المشي، وقد يساعدان في تقوية المنطقة الأمامية حول الركبتين.

ركوب دراجة هوائية

وهو من نوعية التمارين التي تعنى بتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد على تعزيز قدرة الجسم على التحمل، وتعزيز قوة الساقين وزيادة ليونتهما ورشاقتهما.

تمرين لانجز

واحد من أهم التمارين التي تفيد في تعزيز عضلات المؤخرة، عضلات الأرجل وعضلات السمانة، وهو ما يمكن أن يؤدي لشد الساقين بالكامل مع مرور الوقت، بما في ذلك منطقة الركبة وعضلات جلوتيس.

تمارين السكوات Squat: التي تستهدف عضلات الفخذ الرباعية، وهو ما يجعلها تمارين رائعة ومفيدة لشد الساقين.

نط الحبل

وهو تمرين آخر من نوعية التمارين التي تفيد في حرق السعرات الحرارية، والتي يمكن أن تفيد في تقوية الساقين، وأهم شيء هو طريقة ممارسة التمرين، وليس سرعته.

المشي

الذي يمكن أن يفيد في الحد من دهون الجسم وشد عضلات الجزء السفلي من الجسم.

وهناك خيارات أخرى تفيد في تنحيف الركبتين، منها:

شفط الدهون

تحلل الدهون بالتبريد

الميزوثيرابي

العلاج بالليزر

العلاج بالضوء

العلاج بالترددات الراديوية

الموجات فوق الصوتية