يونيو 17, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

امراة تكتشف طريقة سهلة وسريعة لتنظيف مصابيح السيارة واستعادة لمعانها (صور)

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فى :شؤون المرأة
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امراة تكتشف طريقة سهلة وسريعة لتنظيف مصابيح السيارة واستعادة لمعانها (صور) 

شاركت امرأة أسترالية، تدعى ليوني، متابعيها بخدعة بسيطة وغريبة تهدف إلى إزالة الأوساخ عن الزجاج الأمامي لمصابيح السيارة الّتي تصبح باهتة اللون مع مرور الوقت.

وفي التّفاصيل، استخدمت ل‍يوني خليطاً مكوّناً من معجون أسنان ومن الخميرة (أو كربونات الصوديوم) مسحت المصابيح الأمامية به حتّى استعادت لمعانها وبريقها.

وأشارت ل‍يوني إلى أنّها استخدمت بادئ الأمر منشفة ورقية لفرك المصابيح ومن ثمّ استخدمت أصابيعها.

وقد أدهش كثيرون بهذه الطريقة الغريبة واستخدموها بدورهم فلمسوا النتيجة الرائعة ووصفوها بالسحر.

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