وصفة لن تخطر على البال لخسارة الوزن الزائد بسرعة خيالية… جربيها!

يعتبر الشاي بالثوم من أنواع المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن. فهو يعمل على تنقية الجسم من البقايا الضارة والدهون الزائدة كما أنه يحفز عملية الأيض. وهو يحتوي على الكثير من المغذيات مثل الفيتامينات A وB1 وB2 وC إضافة إلى نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة.

ويحتاج تحضيره إلى حبة ثوم مفرومة، كوب ماء، القليل من الزنجبيل المبشور، ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

يوضع الماء على النار حتى يغلي، تضاف إليه قطع الثوم مع الزنجبيل. يترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة. وبعد ذلك ينزع عنها ويترك ليرتاح لمدة 10 دقائق. يصفى الشاي ويضاف إليه عصير الليمون والزنجبيل.

ومن أجل الاستفادة من خصائصه ينصح بتناول هذا الشاي يومياً في الصباح قبل موعد الفطور. ومن الضروري في موازاة هذا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن المهم الامتناع عن تناول الأطعمة الجاهزة الدسمة والتخلي عن عادة اللقمشة في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية.