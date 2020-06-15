المرأة الدلو.. ربما تكون حلم كل رجل فما هي صفاتها؟

تتميز المرأة الدلو بأنها ناعمة وهادئة وتملك سحراً حقيقياً. تعرف كيف تختار مجوهراتها وتسريحتها ولباسها. هي إمرأة عصرية حيوية وديناميكية تنظر دائماً الى المستقبل. محبة وكريمة ومرحة لذلك فان صداقاتها كثيرة وعديدة.

يناسبها العمل المستقل فتختار مهنة تظهر فيها أفكارها المميزة كالرسم والصحافة والاعلانات.

هي زوجة وأم ممتازة تربطها مع العائلة والاولاد صداقة وثقة متبادلة. هفي أم نشيطة وخلاقة تنمّي في أولادها حب الابداع والخلق والابتكار وتعمل جاهدة للمحافظة على هدوء الجو العائلي واستقراره. كما تشجع اولادها على الدفاع عن حقوقهم وتنمّي فيهم روح العدالة. تنشد الاعتدال وتبتعد عن التطرف بشدة لكنها تصبح عنيدة عندما يتعلق الامر بقضية انسانية أو مبدأ معين. يتعلم منها الاولاد الاخلاق النبيلة والاستقلالية وحب الابداع.

في الحب, تعيش المرأة الدلو مع شريكها علاقة غرامية مرتكزة على أذواق مشتركة وتفاهم ثقافي. لا تظهر غيرتها لأنها حرة مستقلة ترغب بعلاقة رومانسية متوازنة مميزة وخلاقة. عندما تنطفىء شعلة الحب بينها وبين شريكها تحاول الحفاظ على روابط معينة وتحويل حبها القديم الى صداقة جميلة.