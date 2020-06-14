نجمة سورية “جريحة” تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

كشفت المغنية السورية، رنا سليمان، عن رفض نقيب الفنانين، زهير رمضان، طلب انتسابها للنقابة بسبب تعرّضها لإصابة أفقدتها قدرتها على الوقوف خلال سنوات الأزمة في سوريا.

وأوضحت رنا سليمان في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنها أصيبت خلال الحرب كما خسر شقيقها حياته خلال الحرب وتوفيت والدتها، وبعد ذلك كله رفضت نقابة الفنانين أن تمنحها العضوية النقابية بسبب إصابتها، على الرغم من أنها خريجة المعهد العالي للموسيقى.

وتضيف سليمان أنها مغنّية وتستطيع الغناء سواء كانت جالسة أو واقفة على قدميها، فلماذا الرفض؟.

المغنية السورية عبّرت عن ندمها على تفويت فرصة عرضت عليها للسفر إلى الخارج وتلقي العلاج، بسبب إصرارها على البقاء داخل وطنها سوريا.