خلطات تبييض للتخلص من اصفرار الأظافر

تعاني كثيرات من السيدات ظهور مشكلة اصفرار الأظافر نتيجة عوامل عدّة منها ما له علاقة بتأثيرات خارجية كالماء والصابون وأدوات التنظيف… ومنها ما هو مرتبط بعادات سيئة تقدم عليها دون إدراك، كاستخدام المناكير مباشرة على الظفر دون وضع طلاء أظافر يحميها، أو إزالة المناكير بواسطة مستحضرات غنيّة بالأسيتون الذي يؤدي إلى تعب الظفر وتلفه…

في ما يأتي بعض خلطات التبييض الطبيعية التي تساعدك في استعادة نضارة أظافرك ولمعانها.

1- خلطة تبييض من صودا الخبز

في وعاء نظيف ضعي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وأضيفي إليها ملعقة من عصير الليمون وملعقة من زيت الزيتون. اخلطي المكوّنات جيداً على تحصلي على مزيج متجانس أشبه بالعجينة المتماسكة. وزّعي العجينة على أظافرك وافركيها بعناية لدقائق ثم اتركيها منقوعة لمدة خمس دقائق قبل غسلها جيداً بالماء الفاتر.

2- خلطة تبييض مع معجون الأسنان

في وعاء نظيف ضعي القليل من معجون الأسنان وأضيفي إليه ملعقتين من عصير الليمون والقليل من الملح. امزجي المكوّنات جيداً للحصول على عجينة لزجة تستخدمينها كالكريم على الأظافر. كما بإمكانك أن تضعي معجون الاسنان على أظافرك لمدة 10 دقائق ثم تغسلينها بعصير الليمون والملح.

3- خلطة تبييض مع زيت شجرة الشاي

يتميز زيت شجرة الشاي بمكوّناته المضادة للميكروبات لذا فهو يعتبر مطهراً فعالاً للجراثيم. املأي نصف قارورة زجاجية من زيت شجرة الشاي وأكملي النصف الثاني بزيت الزيتون. خضّي القارورة جيداً قبل كل استخدام، واستعيني بقطنة مبللة بمزيج الزيتين لتمسحي بها أظافرك بشكل يومي.

4- خلطة تبييض مع خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الماليك وحمل الخليك وهما نوعان من الأحماض التي تعمل على الحد من تكسّر الظفر وتشقّقه وتغير لونه. بالإضافة إلى احتوائه على مضادات للفطريات التي التي تساعد في القضاء على الجراثيم ومعالجة أي نوع من العدوى التي تسبب في تلون الأظافر.

في وعاء يحتوي على الماء الفاتر ضعي نصف كوب من خل التفاح وانقعي فيه يديك لمدة 20 دقيقة.