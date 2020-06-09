وصفات طبيعية لتفتيح وتوريد اللَثة

يعاني البعض من اسودادِ اللّثةِ، وتعتبر من المشكلات الجمالية المزعجة التي تؤثّر سلبًا على جمال المرأة. فيشعرن بالحرج وعدم الراحة عندما تبتسمن أو يضحكن.

وغالبًا ما يعودُ السّببُ في ذلك إلى لون البشرةِ الأصلي، فكلما كانت البشرة أغمق زاد اسمرار لون اللّثة جرّاء خلل في افراز أو عدم التوازن في مادة الميلانين والكاراتين مما يسبب إسوداد فى لون اللثة وتسمى باللثة السوداء، وتكون إما على شكل نقاط، أو تصبَغ اللَثة كاملًا. وللتخلّص من هذه المشكلة بعيدًا عن الجراحات التجميلية الباهظة الثمن، “سيدتي.نت” يقدّم لك أفضل الطرق والوصفات الطبيعية لتفتيح وتوريد اللَثة، والتي تساعدك بالتأكيد على الشعور بمزيد من الثقة وتوفّر لك إبتسامة أكثر إشراقًا.

إليك، أفضل الوصفات الطبيعية تخلّصك من التصبغات اللونية في اللثة، وتمنحك ابتسامة مشرقة

وصفة زيت الخردل مع الملح

يعتبر زيت الخردل من أهم الزيوت الفعّالى في تفتيح وإزالة السواد الموجود في اللَثة، والتسريع من شفائها إن كانت مصابة بالإلتهاب، ويتم استخدام زيت الخردل من خلال خلط القليل منه مع كمية قليلة من الملح. ثم، تدليك منطقة اللَثة جيدًا.

وصفة عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون من أقوى العلاجات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وإزالة البقع السوداء الموجودة في منطقة اللَثة، بالإضافة إلى قدرته في التخلَص من البكتيريا المتراكمة على اللَثة، والتي قد تكون سببًا رئيسًا في تغير لونها. يتم فرك اللَثة يوميَا بعصير الليمون، للحصول على النتيحى المرجوة. عند الشعور بالحرقان أو التهيَج، يمكنك تخفيف عصير الليمون بالماء، أو يمكن أيضًا فرك اللثة بقشر الليمون.

وصفة مسحوق عشبة كايين

تساهم هذه العشبة السحرية في القضاء على لون اللَثة الأسود، ويتم استخدامها من خلال خلطها مع معجون الأسنان. ثم، فرك اللثة بها جيدًا.

وصفة الكركم

الكركم من التوابل الآسيوية الشهيرة، استخدم كعلاج للعديد من مشكلات البشرة منذ آلاف السنين، واليوم أصبح واحدًا من الطرق التي ذاع صيتها في مجال الوصفات الطبيعية لتبييض اللثة. يتم خلط مئة غرام من خلاصة الكركم، مع مئة ملليلتر من الماء الدافىء، ويُترك جانبًا ليبرد. ثم، يُستخدم كغسول للفم على طريقة “الغرغرة” يوميًا للحصول على النتيجة المطلوبة.

خلطة زيت القرنفل

يُساعد زيت القرنفل تحديدًا في توريد اللثَة، وعلاجها وإصلاح الأنسجة التالفة في الفم، كما أنه علاج ممتاز للتخلّص من البكتيريا والتخفيف من تورم اللَثة. يستخدم عن طريق تدليك اللَثة بالقليل من زيت القرنفل يوميًا للحصول على النتائج المرجوَة.

وصفة ملح البحر وزيت جوز الهند

مع كل استخدام لهذا المزيج، سوف تلاحظين أن اللثَة بدأت بأخذ درجة لون أفتح، فهذه وصفة ناجحة لتوريد اللَثة بشكل تدريجي. تخلط ملعقتين كبيرتين من ملح البحر مع ملعقة واحدة من زيت جوز الهند، ثم يُدهن المزيج على اللَثة، ويُترك بضعة دقائق قبل غسله بماء فاتر.

وصفة المريمية

تساعد أوراق المريمية على توريد اللَثة وذلك من خلال غلي حفنة من أوراق المريمية في كوب من الماء، ثم قومي بالغرغرة بالسائل الناتج.

وصفة زيت جوز الهند

هذه الوصفة تساعد تدريجيًا في تنظيف الفم من السموم والبكتيريا، ومسببات الأمراض المختلفة، وتوريد اللثة عند المداومة عليها،. وذلك عن طريق الغرغرة بشكل متواصل لمدة عشر دقائق على الأقل، ثم يجب بصق الغرغرة مع تجنّب ابتلاع الزيت تمامًا.

وصفة زيت السمسم

زيت السمسم لا يعمل على إكساب اللثة اللون الوردي فقط، وإنما هي طريقة يتم بها التخلص من البكتيريا والجراثيم والسموم المختلفة الموجودة في الفم، و تعتبر إحدى الطرق الفعَالة. وذلك عن طريق الغرغرة بشكل متواصل لمدة عشر دقائق على الأقل، ثم يجب بصق الغرغرة مع تجنّب ابتلاع الزيت.

وصفة الشاي الأخضر

من الممكن إستخدام الشاي الأخضر لتحسين صحة الفم عمومًا، ولتوريد اللَثة بشكل خاص. فقط كل ما عليك القيام به هو شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا كل صباح.

نصائح للحفاظ على لثَة ورديَة

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا قبل، وبعد تناول وجبات الطعام.

استعمال فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات، ولا تؤذي اللَثة.

الغرغرة قبل النوم بالماء المضاف إليه ملعقة من الملح، مما يقتل الجراثيم.

استعمال خيط الأسنان من أجل إزالة بقايا الطعام؛ تجنبًا لتراكمها بين الأسنان.

التخفيف من شرب الكافيين.

تنظيف الأسنان بعد شرب الكافيين.

الإقلاع عن التدخين.

ـ سيدتي نت