أم إيرانية تقتل طفلتيها بالميثادون في كرمان

تزامنا مع إقرار قانون حماية الأطفال في إيران.. أم تقتل طفلتيها بالميثادون في كرمان

كشفت شرطة مدينة كرمان شرقي إيران عن مقتل طفلين على يد والدتهما بإعطائهما مادة الميثادون، وفقاً لموقع إيران إنترناشونال.

وقال كوروش أحمد يوسفي، نائب رئيس شرطة كرمان للشؤون الاجتماعية، إن الأم، 32 عاماً، تعاني من مشاكل نفسية وعلى خلاف مع زوجها وعلى وشك الانفصال، مشيراً إلى أنها أعطت طفلتيها (6 و11 عاماً) الميثادون.

تأتي هذه الحادثة تزامناً مع موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون لدعم حقوق الأطفال والمراهقين في إيران.

وذكر المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخوداي أن المجلس قرر أخيرا أن مشروع قانون حماية الأطفال والمراهقين لا يتعارض مع الشريعة والدستور.

واستناداً إلى مشروع القانون الذي تم تمريره، فإن الطفل هو شخص لم يصل إلى “سن البلوغ الشرعي”، ويتم تعريف المراهقين على أنهم أشخاص دون سن الثامنة عشرة وبلغوا سن البلوغ.

وبموجب القانون المدني لعام 2007، يحظر الزواج قبل سن الرشد، ومع ذلك، فإن سن الرشد في إيران التي يسيطر عليها رجال الدين هي تسع سنوات قمرية (ثماني سنوات وتسعة أشهر) للفتيات وخمسة عشر سنة قمرية للأولاد.

وقد قدم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مشروع القانون إلى البرلمان الإيراني قبل تسع سنوات، ومع ذلك استغرق المجلس سبع سنوات لتمريره.

وأدى القتل الأخير لفتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، هي رومينا أشرفي، على يد والده الذي صدم المجتمع الإيراني مرة أخرى إلى إشعال الجدل المحتدم حول مشروع القانون وحقوق الطفل.

وأكدت نائب الرئيس حسن روحاني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، أن مشروع القانون يمكن أن يساعد بالتأكيد القضاة في قضايا مثل مقتل رومينا.

وأوضحت أن مشروع القانون ظل راكدا لسنوات وتم طرحه بناء على طلب إدارة روحاني.

وتفيد وكالات الأنباء المحلية أنه لأول مرة في النظام القانوني لإيران أصبح منع الأطفال من التعليم وتشجيعهم على ترك المدرسة ومضايقتهم عاطفياً وكذلك الإهمال في حضانة الأطفال جرائم يتم المعاقبة عليها.

كما ينص القانون الجديد على أن التواصل مع الأطفال والمراهقين على الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي تهدف إلى مضايقتهم وبيع التبغ للأطفال وتوظيف الأطفال و استغلالهم تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.