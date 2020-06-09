أدمنت على تناول الصابون… والسبب؟

تعاني فتاة أميركية في الـ19 من عمرها من هوس غريب جداً وهو الإدمان على تناول 5 قطع من الصابون أسبوعياً.

ويطلق على هذه الحالة اسم مرض بيكا، وهو يعني الميل إلى تناول مواد غير قابلة للاستهلاك البشري مثل الطبشور والرمل والتراب والورق والصابون.

ومن الممكن أن ينتج هذا عن نقص حاد في بعض المعادن مثل الكالسيوم والحديد وغيرهما.

وذكر تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية أن هذه الأميركية المقيمة في فلوريدا تأكل الصابون منذ طفولتها. ونقل عنها قولها: أتذكر المرة الأولى التي وضعت فيها إصبعي وعليه القليل من منتج غسل الأطباق في فمي. كان المذاق مالحاً وحلواً في الوقت نفسه. وهكذا أصبحت مدمن عليه”.

وأشار التقرير إلى أن إدمانها بلغ بعد ذلك مرحلة قصوى وبدأ يشكل خطراً على صحتها. ولفت إلى أنها أخذت تلعق فقاعات الصابون أثناء الاستحمام وتأكل قطعاً من النوع الصلب وخصوصاً عند شعورها بالتوتر.

وعلقت على ذلك: “أحب شعور النظافة الداخلية الذي يسببه هذا”. لكنها قررت مؤخراً أن تستشير الطبيب لكي تتمكن من التخلص من هذه العادة الغذائية السيئة.