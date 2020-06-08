استعيني بهذين المكونين من مطبخك لشد البشرة

يحتوي الكاكاو على الكثير من العناصر المغذية للبشرة والتي تساعد على حمايتها من تأثير العوامل الخارجية الضارة. ومنها الفيتامين B5 والثيوبرومين والثيوفيلين إلى جانب مضادات أكسدة فعالة تعمل على تخليصها من السموم وتحد من ظهور الشوائب عليها.

ولهذا ينصح باستخدام هذا المكون في تحضير أقنعة تتمع بمفعول اللليفتنغ تعيد إلى البشرة حيوتها وشبابها. ومن المفيد إضافة زيت جوز الهند إليه للحصول على خلطة مغذية ومقشرة في الوقت نفسه.

ويحتاج تحضيرها إلى ملعقة وسط من بودرة الكاكاو وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. يمزج المكونان جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس ومن دون أي تكتلات.

تنظف بشرة الوجه بماء الورد ويطبق عليها الماسك ويترك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة. بعد ذلك يتم نزعه بالماء الفاتر أو بخلاصة البابونج الفاترة.

ومن أجل الحفاظ على بشرة نضرة ونقية ومشرقة من الضروري الحرص على اختيار المأكولات الصحية وشرب الكثير من الماء يومياً إضافة إلى تطبيق طرق العناية مثل التقشير بين الحين والآخر والتنظيف والترطيب المسائي يومياً.