اليسا تعتزل “تويتر”.. وهذا آخر ما نشرته

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الاثنين، اعتزال نشاطها على موقع “تويتر”.

وجاء في آخر تغريدة لها: “سأحصل على راحة قصيرة من تويتر لفترة من الوقت، أحبكم جميعا، سوف أعود قريبا”.

ولم توضح إليسا سبب اعتزالها المؤقت لموقع التغريدات الشهير.

i'm gonna be taking a break from twitter for a while. Loveeeee u alllll ❤️ will get back soon — Elissa (@elissakh) June 7, 2020

يشار إلى أن بعض الفنانين العرب والعالميين أعلنوا اعتزالهم موقع “تويتر” لفترة من الوقت، مثل المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والمطربة الأسترالية إيغي أزاليا.

وكانت إليسا قد أحيت أول حفل “أونلاين” لها دون جمهور، الخميس الماضي، الذي أذيع على الهواء مباشرة عبر منصة “شاهد” للبث الرقمي، وأقيم بالتعاون مع شركة “روتانا” والهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وقدمت إليسا في الحفل عددا من أشهر أغنياتها، مثل “قهوة الماضي” و”وحشتوني” للمطربة الجزائرية الراحلة وردة.

وكشفت إليسا على هامش الحفل في لقاء إعلامي أنها ستطرح ألبومها الغنائي الجديد بعد شهر، وسيتضمن 17 أغنية، وستحمل أغنيته الرئيسية اسم “Biography” أو “سيرة ذاتية”، وستسرد فيها قصة حياتها.