اليسا تعتزل “تويتر”.. وهذا آخر ما نشرته

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الاثنين، اعتزال نشاطها على موقع “تويتر”.

وجاء في آخر تغريدة لها: “سأحصل على راحة قصيرة من تويتر لفترة من الوقت، أحبكم جميعا، سوف أعود قريبا”.

ولم توضح إليسا سبب اعتزالها المؤقت لموقع التغريدات الشهير.

i'm gonna be taking a break from twitter for a while. Loveeeee u alllll ❤️ will get back soon

