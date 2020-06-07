ماسك الزنجبيل للأنفِ

إذا كنتِ ترغبين في تصغير أنفك من دون تكاليف العمليات الجراحية الباهظة والخطيرة، فالحلُّ بسيط ومضمون، طريقة سريعة ومضمونة لتصغير الأنف بسرعة في فترة قصيرة من المنزل، ومن دون جراحة.

عن طريق تحضير عدة ماسكات من الزنجبيل، ودهنه على الأنف ممّا يغني عن العمليات التجميلية، ووضع المكياج اليومي على الأنف لإخفاء حجمه الحقيقي.

ماسك الزنجبيل ومعجون الأسنان

المكونات :

1 ملعقة صغيرة من معجون الأسنان

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح

كيفية التحضير والتطبيق:

تخلط المكونات في وعاء لعمل عجينة متماسكة.

ضعي كمية صغيرة من هذا الخليط على أنفك بواسطة فرشاة.

اتركي الخلطة لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

*يمكن تكرار الماسك لمدة 4 أيام، للحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك العسل والزنجبيل

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون

1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب نضيف الزنجبيل، ثم نقوم بإضافة القليل من العسل حتى يكون لدينا خليط متماسك.

نطبق الماسك الذي قمنا بإعداده على الخشم.

يترك الماسك لمدة 15 دقيقة.

*لا ينصح أبدًا باستعمال مثل هذا الماسك لأصحاب البشرة الحساسة.