انتقادات لاذعة لأصالة بسبب حركاتها مع ابنها

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة السورية أصالة أحدث ضجة كبيرة وموجة من الجدل في أوساط المتابعين. وبدت فيه برفقة ابنها خالد أثناء وجودهما في أحد المنتجعات البحرية. وتفاعل الأخير مع موسيقى أجنبية صاخبة فيما كانت يحتضن والدته التي لم تكف عن تقبيله.

وتعرضت الفنانة على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من رواد أحد حسابات “إنستغرام” التي اعادت نشر المقطع أنهما لا يعيان ما يفعلان وتوجهوا إليهما بعبارات قاسية التي وصلت في بعض الأحيان إلى الشتم. ومما كتبوا: “هاي حركات ام وابنها؟”.

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