ملكة جمال ماليزية تعتذر عن التعليق العنصري “المشين”

اعتذرت ملكة جمال ماليزية، بعد نشرها تعليقا على “إنستغرام” تتحدث فيه عن ذوي الأصل الإفريقي، قائلة إن على “السود” “أن يهدئوا من روعهم”، في إطار احتجاجات الولايات المتحدة العنيفة ضد عنصرية الشرطة.

وتقدمت “الحسناء” الماليزية بالاعتذار، بعدما أثار ضجة على الإنترنت، بما في ذلك إدانة من بطل فيلم “كريزي ريتش إيجنز” هنري غولدنغ.

وبدأت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة تظاهرات إثر مقتل الأميركي ذي الأصل الإفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا.

لكن سامانثا كايتي جيمس التي مثلت ماليزيا في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2017 في الولايات المتحدة، كتبت على “إنستغرام” هذا الأسبوع “إلى السود أقول، هدّئوا من روعكم، اعتبروا الأمر تحديا لتكونوا أقوى. اخترتم أن تولدوا أشخاصا ملونين في أميركا لسبب ما. لتلقنوا درسا معينا”.

وقد استفز هذا المنشور مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم الممثل الإنجليزي من أصل ماليزي هنري غولدنغ.

ووقع أكثر من 80 ألف شخص عريضة على الإنترنت تطالب بتجريد جيمس البالغة من العمر 25 عاما من لقب ملكة جمال ماليزيا الذي فازت به في العام 2017.

وفي المنحى نفسه، انتقد منظمو مسابقة ملكة جمال ماليزيا التعليقات ووصفوها بأنها “غير لائقة ومسيئة وغير مقبولة ومؤذية”.

وبعد تلك الحملة، نشرت جيمس الثلاثاء اعتذارا جاء فيه “تلقيت الرسالة وأنا آسفة أعلم أنكم تشعرون بالألم. أنا لست مكانكم لفهم هذا الأمر بشكل تام”.