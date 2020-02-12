3 نساء وقعن ضحية له.. عسكري امريكي يلقى جزاءه

فضيحة بالبحرية الأميركية.. عسكري يوقع بـ3 نساء و”يلقى جزاءه”

قضت محكمة أميركية على عسكري في سلاح البحرية بالسجن لمدة شهر، بتهمة ارتكاب سلوك “مشين”، بعد إيقاعه بثلاث نساء ودفعهن لإرسال صور “غير لائقة” له.

وإلى جانب عقوبة السجن التي قضت بها محكمة بحق أرون هوارد، فقد تم تغريمه 500 دولار أميركي، كما خفضت رتبته العسكرية من المستوى الأول إلى الثاني.

وزعم المدعون في محاكمة هوارد العسكرية التي جرت في قاعدة “نورفولك” البحرية، أنه استخدم تطبيقا للمراسلات الفورية ورقم هاتف مزيفا، للإيقاع بنساء عبر انتحال شخصيات متعددة مثل أخصائية تغذية تعمل لصالح مجموعة التطوير المسؤولة عن القوات البحرية، للحصول على صور “عارية”.

ووفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن محاولات هوارد نجحت في الحصول على صور 3 نساء، واحدة منهن عسكرية والأخريان مدنيتان.

وبدوره دافع محامي هوارد عن موكله، قائلا إن فريق التحقيق لم يجد أي صورة عارية للنساء في هاتف المتهم، مضيفا أنه نجح في اجتياز اختبار الكذب مرتين.