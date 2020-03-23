3 علاجات منزلية فعالة للشعر التالف والفاقد للحيوية

استفيدي من فترة العزل المنزلي لتخصيص بعض الوقت للعناية بشعركِ بواسطة مكوّنات متوفرة في مطبخكِ وتتمتع بفعالية عالية في علاج مشاكله. ويُعتبر البيض من المكوّنات الفعّالة جداً في هذا المجال كونه غنيّا بالبروتينات، والفيتامينات، والأحماض الدهنيّة. تعرّفوا فيما يلي على أبرز فوائد البيض بالنسبة للعناية بالشعر، وعلى 3 أقنعة تعتمد على هذا المكوّن الغذائي لمعالجة مشاكل الشعر التالف والفاقد للحيوية.

– فوائد البيض بالنسبة للشعر:

• يعتني بفروة الرأس بفضل غناه بالأحماض الدهنيّة كما يُنشّط دورتها الدمويّة مما يؤمّن الحصول على شعر صحيّ.

• يُقوّي بصيلات الشعر مما يعزّز نموّه ولمعانه وكثافته بفضل غناه بالبروتينات.

• يساعد على ترطيب الشعر وحمايته من التلف والتقصّف، كما يحميه من التساقط والشيب المبكر بفضل غناه بفيتاميني A وB.

-كريم مغذٍّ للشعر الجاف جداً:

تعمل البروتينات الموجودة في البيض على تقوية الشعر وتغذيته بالعمق. فإذا كنتِ تعانين من مشكلة الشعر الفاقد للحيوية، جرّبي هذا القناع المغذّي الذي تتوفر مكوّناته في مطبخكِ. لتحضيره يكفي خلط حبّة من البيض، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ومقدار فنجان قهوة من زيت نباتي (زين الزيتون، الأفوكادو، أو الجوجوبا). استعيني بخلاّط كهربائي لمزج البيض وعصير الليمون ثمّ ابدئي بإضافة الزيت بشكل تدريجي للحصول على صيغة تشبه المايونيز. يُطبّق هذا القناع على الشعر الرطب على أن يتمّ تغليفه بعد ذلك بمنشفة دافئة تترك عليه لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. اشطفي شعركِ بالماء للتخلص من بقايا القناع ثم اغسليه بالشامبو الذي تستعملينه.

-قناع مرمّم للشعر التالف:

تتميّز البروتينات والدهون المفيدة الموجودة في البيض بخصائص مغذّية ومرمّمة ذات مفعول استثنائي. فهي تساهم في تغذية الشعر التالف وتكسبه ما يفتقده من النعومة واللمعان. يُناسب هذا القناع الشعر الذي يتعرّض للتمليس والتلوين المتكرر. لتحضير هذا القناع يكفي خلط صفار بيضتين وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، على أن يتمّ تطبيق هذا القناع على شعر رطب مع التركيز على أطرافه وتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسله بشامبو ناعم مما يعيد للشعر حيويته ولمعانه.

– قناع مرطّب للشعر الفاقد للحيوية:

يحتاج الشعر إلى التغذية والترطيب للحفاظ على مظهره الصحي، ويمكن للبيض أن يساعده في هذا المجال بفضل غناه بالبروتينات والدهون. لتحضير قناع يُعيد الحيوية إلى الشعر يكفي خلط حبة من البيض مع مقدار فنجان قهوة من الزبادي للحصول على صيغة متجانسة يسهل تطبيقها على الشعر الرطب. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة 20 دقيقة على أن يتم شطفه جيداً بعد ذلك ثم غسله بشامبو ناعم مما يُعيد للشعر ليونته ونعومته.