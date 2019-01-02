3 خلطات منزلية سهلة للعناية ببشرة يديك

تواجه المرأة العاملة الكثير من مشاكل الجمال والبشرة، بسبب كثرة الانشغال في العمل. وقد لا يتسنى لها الوقت للاهتمام بنفسها والعناية ببشرة يديها، التي ومع كثرة العمل، قد تتعرض للتشقق والجفاف.

لهذه الاسباب، نقدم اليك خلطات طبيعية وسهلة يمكن تحضيرها في المنزل للاهتمام ببشرة اليدين.

ماسك الملح والليمون والشوفان لإزالة الجلد الميت

المكونات:

– ملعقة صغيرة من ملح البحر

– ملعقة صغيرة من الشوفان

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

امزجي المكونات مع بعضها البعض، وافركي الخليط على بشرة يديك، بلطف.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

كرري هذه الخلطة مرة أسبوعيا، ثم ضعي كريم الترطيب على بشرتك.

ماسك الزبادي وماء الورد لترطيب البشرة

المكونات:

– ملعقة صغيرة من الزبادي

– ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

اخلطي المكونين مع بعضهما، وضعي الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة.

ازيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرريه مرتين أسبوعيا، ويمكنك تجربته بعد الماسك السابق.

ماسك زيت الزيتون وزيت جوز الهند والغليسرين

المكونات:

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

– ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من الغليسرين

طريقة التحضير:

ضعي المكونات مع بعضها، ثم على بشرة يديك.

اتركي الخليط على بشرتك، ويمكنك النوم به.

كرري الماسك 3 مرات اسبوعيا، لضمان الحصول على بشرة يدين ناعمة، كما أنه يحمي أظافرك أيضا من التقصف.