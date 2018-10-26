3 حيل ذكية لتبدو اسنانك اكثر بياضاً

نرغب جميعاً في الحصول على ابتسامة جذابة وناصعة البياض، لكن اصفرار الأسنان يحول دون تحقيق تلك الرغبة.

لذا، يلجأ العديد من الأشخاص إلى شتى أنواع الحيل للتخلص من اصفرار الأسنان واستعادة الابتسامة المشرقة والناصعة البياض. نعرض عليك في ما يأتي 3 حيل لتبدو اسنانك اكثر بياضاً.

1- استعمال أحمر الشفاه بألوان باردة. فالظلال الباردة، مثل الوردي أو الأحمر الداكن أو أحمر الفراولة (أو أي أحمر مشتمل على لمسة من الأزرق) تجعل الأسنان تبدو أكثر بياضاً. ابتعدي عن الظلال المرجانية والمشمشية في أحمر الشفاه لأنها تزيد اصفرار الاسنان.

2- استعمال قلم التبييض بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان. فقلم التبييض يترك غشاء عاكساً للضوء على مينا الأسنان ويبطل الألوان الصفراء لبضعة ساعات. صحيح أن النتيجة مؤقتة لكنها مذهلة.

3- استعمال الوصفات الطبيعية المبيضة للأسنان، مثل خليط بيكربونات الصودا والليمون. افركي أسنانك بهذا الخليط لبضعة دقائق قبل شطف الاسنان بالماء. لكن احذري تكرار هذا الخليط قد يتلف مينا الأسنان أو يجعله اكثر هشاشة.