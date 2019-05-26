3 أساليب فعالة لمعالجة مشكلة الشعر الدهني

إن مشكلة الشعر الدهني ليست ضريبة ندفعها طوال حياتنا. يكفي التعرف إلى بعض الحيل الفعالة لمحاربتها وتبني أساليب تسمح بالتغلب عليها أو على الأقل التخفيف من حدتها بشكل ملحوظ.

يتسبب الشعر الدهني بمشكلة حقيقية لكل من يعاني منه. أما الحلول المتوفرة فتطال عدة مستويات: تبني روتين يخفف من إفرازات فروة الرأس، الاستعانة ببعض العلاجات التقليدية التي أثبتت فعاليتها، واعتماد التسريحات المناسبة لمتطلبات هذا الشعر.

تبني روتينا جديدا للعناية بشعرك

إن النصيحة الأولى التي يجب أن يقوم عليها روتين العناية بالشعر الدهني، هي عدم غسله بشكل يومي. فالغسل المتكرر في هذه الحالة ينشط عمل الغدد الزهمية مما يتسبب بتفاقم مشكلة الشعر الدهني.

اختاري شامبو خاص بالشعر الدهني أو شامبو ناعم تكون نسبة الحموضة فيه محايدة لكي لا يكون قاسياً على فروة الرأس. خذي وقتك بتدليك الشامبو جيداً على فروة رأس رطبة، ولكن احرصي على أن يتم هذا التدليك بنعومة حتى لا تتسببي في زيادة الإفرازات الزهمية.

تُعتبر مرحلة شطف الشعر أساسية في حالة الشعر الدهني. اشطفي شعرك من الشامبو بالماء الفاتر أو البارد الذي يعزز لمعانه. وابتعدي نهائياً عن استعمال الماء الساخن الذي ينشط عمل الغدد الزهمية. اكتفي باستعمال البلسم على طول الشعر فقط دون الجذور، أما استعمال المجفف الكهربائي فعليه أن يقتصر على الهوار البارد فقط لأن الهواء الساخن يزيد أيضاً من الإفرازات الزهمية.

استعيني بالعلاجات التقليدية التي أثبتت فعاليتها

تتميز بعض العلاجات الطبيعية بكونها اقتصادية وسهلة التطبيق بالإضافة إلى تمتعها بفعالية كبيرة في مجال علاج مشكلة الشعر الدهني. استعيني بالطين الأخضر لتحضير قناع مفيد في هذا المجال، على أن يتم خلطه مع نقيع الزعتر للحصول على عجينة رخوة تطبّق على الشعر لمدة نصف ساعة قبل الشامبو مرة واحدة أسبوعياً.

يمكنك أيضاً تحضير نقيع أوراق الخس، الذي يُضاف إليه القليل من الخل الأبيض على أن يتم تطبيقه صباحاً ومساءً على فروة الرأس دون الحاجة إلى شطفه. جربي أيضاً شطف الشعر بنقيع البقدونس الذي يحضر عبر خلط ليترين من هذا النقيع مع كوب من خل التفاح.

وعندما تكوني على عجلة من أمرك، لا تنسي الاستعانة بالشامبو الجاف الذي يرش على الشعر الجاف ويترك لمدة 10 دقائق قبل تسريحه بالفرشاة مما يساعد على تخليص الشعر من الإفرازات الزهمية المتراكمة عليه.

اعتمدي التسريحات المناسبة

تساعد بعض التسريحات على إخفاء مشكلة الشعر الدهني، ولكن هذا الأمر ينطبق فقط على الشعر الطويل. أما أفضل التسريحات في هذا المجال فهي تلك التي تعتمد على “الشينيون” والضفائر كونها تضفي حجماً إضافياً على الشعر الدهني الذي يبدو عادة فاقداً للحجم.

يمكن أيضاً اعتماد تسريحة ذيل الحصان ذات الطابع العملي خاصة في الحياة اليومية، أو تبني بعض التجعيدات التي تضفي حجماً إضافياً عليه. ولا تنسي أن الاستعانة بالأكسسوارات من ربطات رأس، وأوشحة، وقبعات تساعد على إخفاء الجذور الدهنية عندما تكونين على عجلة من أمرك ولا تملكين الوقت لغسله.