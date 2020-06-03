هدى قطان تتبرع بـ 500 ألف دولار لمكافحة العنصرية وتدعو للتغيير (صورة)

أعلنت مؤسسة شركة مستحضرات التجميل “هدى بيوتي” إيقاف العمل بمحتواها على “إنستغرام” بشكل مؤقت، مؤكدة الدعم الكامل لقضية “السود”.

ونشرت خبيرة التجميل العراقية-الأمريكية هدى قطان عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” صورة باللون الأسود، معربة بها عن تضامنها مع الحركة السوداء ضد العنصرية التي تتم معاملتهم بها في المجتمع الأمريكي.

وكتبت هدى “حان وقت التغيير”.

وأضافت “نحن في هدى بيوتي نقف ضد العنصرية اليوم ودائما، تضامناً مع مجتمع السود وحركة حياة السود، ونوقف المحتوى مؤقتًا”.

وتابعت “حان الوقت للاستماع والتعلم والتفكير. نحن ننضم إلى الكفاح ضد العنصرية النظامية وسنتبرع بـ 500.000 دولار أمريكي للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين”.

وأكدت استضافتها برنامج “BLACKOUT” عبر جميع قنوات شركة التجميل الخاصة بها، وقالت: “نستخدم مكبر الصوت لدينا للاحتفال بالأصوات السوداء ومشاركة الموارد التعليمية والمحتوى، مع الاستمرار في المساهمة بطرق ذات معنى لدعم المجتمع الأسود ورفع مستواه.”

وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

وأصيب عدد من رجال الشرطة، بطلقات نارية خلال أعمال شغب في مدينة سانت لويس، بولاية ميسوري الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع المحتجين، مهددا باستخدام “القوة العسكرية غير المحدودة” في حال اقتضت الضرورة ذلك.

كما توعد ترامب من وصفهم بمنظمي الفوضى في البلاد ومنظمة “أنتيفا” بسنوات طويلة في السجن، بعد المظاهرات التي اندلعت في أرجاء البلاد.