صوت أخاذ.. هل هذه ابنة جوليا روبرتس؟

بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية – بشكل كبير – مقطع فيديو يظهر شابة تغني بصوت عذب، على أنها ابنة نجمة هوليوود الممثلة الأميركية، جوليا روبرتس، نظراً للشبه الكبير بين الاثنتين، خاصة عند الابتسامة، كُشِفت الحقيقة أخيراً.

فقد تبيّن أن المغنية الشابة هي الأرمنية، أربي بيتروسيان، ولا علاقة لها بروبرتس أبدا، وأن الشبه ما هو إلا محض صدفة لا أكثر، على نغم المثل الشعبي القائل “يخلق من الشبه 40”.

يشار إلى أن مواقع التواصل كانت ضجت خلال الساعات الماضية بالفيديو، الذي تناقله الرواد بشكل كبير مثنين على صوت الشابة الرائع، ومشيرين على أنها ابنه الممثلة الهوليوودية.

Wanna guess whose daughter that is? I had a crush on her mother, as did so many back in the day. She’s the spitting image of her and what a voice – Singing this incredible version of The Girl from Ipanema … which I already like more than the original (😬 blasphemy? ) pic.twitter.com/UTlNCDRyvs

— INJESTERS (@rockyandmayur) May 31, 2020