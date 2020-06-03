معمرة روسية بعمر 101 عام تشفى من كورونا

شفيت معمرة روسية تبلغ من العمر 101 عام من فيروس كورونا، تم علاجها في أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو، ليتم السماح لها بمغادرة المشفى.

المعمرة زيناييدا أفانسيفنا، منحت تصريح الخروج من مركز بريوروف الطبي، بعد شفائها من فيروس كورونا.

وحظيت أفانسيفنا بوداع حار من قبل الطاقم الطبي للمركز الذي أشرف على علاجها.

حيث ودعها الأطباء بباقة من الورود والتصفيق بعد تعافيها من المرض، مغادرة المركز للقاء أقاربها وأصدقائها.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1842 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 432277 إصابة.

وتابع المقر في بيانه: “غادر 8972 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 195957 ألف شخصا”.