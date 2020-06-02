ناسا تُطلق اسم عالمة فلك رائدة على تلسكوب فضائي

ستقوم وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، بإطلاق اسم عالمة الفلك الأميركية، نانسي غريس رومان، على تلسكوبها من الجيل التالي، تكريمًا لها.

كانت رومان (1925–2018) أول شخص يتقلد منصب رئيس قسم الفلك بالوكالة، وأطلق عليها زملاؤها لقب “أم تلسكوب هابل الفضائي.” انضمت رومان إلى الوكالة في العام 1959، وأسست برنامجها الخاص بعلم الفلك الفضائي. وتعتبر أول امرأة تتقلد منصبا تنفيذيا في وكالة ناسا، شغلته لعشرات السنين، وتركت إرثًا من التلسكوبات الفضائية التي تركز على الكون الأوسع.

قال مدير وكالة ناسا، جيم بريدنستاين، إن رومان ساعدت ناسا على تطوير سمعتها في الفيزياء الفلكية وإطلاق تلسكوب هابل، أقوى تلسكوب في العالم.

وقالت وكالة ناسا في بيان، إن ’تلسكوب رومان الفضائي‘ (Roman Space Telescope)، الذي كان يُعرف سابقًا باسم ’تلسكوب المسح الميداني الواسع بالأشعة تحت الحمراء‘ (Wide Field Infrared Survey Telescope)، سيبحث في “الألغاز الفلكية الطويلة الأمد، مثل القوة الكامنة وراء توسع الكون، والبحث عن الكواكب البعيدة.” وسيكون تلسكوب رومان بحجم تلسكوب هابل نفسه، ولكن بمجال رؤية أكبر 100 مرة.

وقالت الوكالة إن رومان أسست طرقًا جديدة لاستكشاف أسرار الكون في وكالة ناسا. وقد أدركت أنه لكي يمكن رؤية الكون بشكل أكثر وضوحًا، يجب على ناسا إرسال تلسكوبات إلى الفضاء.