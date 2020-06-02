“البرنس” يعمق الأزمة..

هجوم كويتي على نجمة مصرية بسبب عبارة “لولا المصريين لكانت للعراقيين”!

تعرضت النجمة المصرية، روجينا، لهجوم شرس من قبل بعض الكويتيين بسبب أحد مشاهد مسلسلها “البرنس” الذي عرض خلال شهر رمضان، والذي قالت خلاله إنه لولا المصريين لكانت الكويت للعراقيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخصية “فدوى” في المسلسل، تضمنت حديثا على لسان روجينا ضد الشعب الكويتي، واستدعى ذلك ردا من النجمة المصرية، خاصة في ظل الأزمة المشتعلة منذ أيام بين المصريين والكويتيين بسبب الهجوم على العمالة المصرية، والمطالبة بطردهم من الكويت من قبل بعض النشطاء الكويتيين.

وقالت روجينا على صفحتها في موقع “تويتر”، إن الصورة مأخوذة من أحد لقطات المسلسل وجاءت على لسان الشخصية، مؤكدة على أنها غير مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لها ضد الشعب الكويتي.

وقالت: “أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة، وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت”.