فوائد البطيخ للنساء لا تقدر بثمن!

البطيخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى كثيرين. ويتكون البطيخ من أكثر من 90 في المائة من الماء، ويعتبر فاكهة الصيف بامتياز… يمكن استهلاكه على شكل شراب سموذي أو في السلطة أو كما هو على طبيعته، وسوف ينعشك تماماً في حالات الحر الشديد.

تعرّفي في الآتي على فوائد البطيخ للنساء:

البطيخ لرشاقتك

يتكون من نسبة 92 في المائة من الماء، لذا فإن البطيخ هو الفاكهة المثالية لمنع الإصابة بالجفاف. أما لبه الأحمر، فإنه ينعش الجسم وينقيه. والبطيخ قليل السكر وقليل السعرات الحرارية كذلك، وبناء عليه يمكن تناوله طوال فصل الصيف من دون المخاطرة برشاقة جسمك أو زيادة وزنه!

البطيخ مصدر مهم للصوديوم والبوتاسيوم

من شأن فقدان الصوديوم والبوتاسيوم بشكل كبير بسبب التعرق أن يؤدي إلى الشعور بالغثيان والإصابة بالجفاف والتشنجات العضلية أو حتى الدوار والدوخة. وبناء عليه وخلال فترات الحر الشديد، فإنَّ استهلاك البطيخ سيعوض المفقود من هذه المعادن ويقلل المخاطر المرتبطة بهذا الفقدان.

البطيخ مليء بالفيتامينات



البطيخ مصدر للفيتامين سي C، وبالتالي فهو ممتاز لنظام المناعة، ويعزز كذلك صحة الأسنان واللثة ويساعد على منع تلف الخلايا. ويساهم محتوى البطيخ من الفيتامين بي6 B6 في استقلاب الطاقة ويشارك في تكوين الأنسجة. وأخيراً، فإنَّ الفيتامين أ A الذي تحتويه هذه الفاكهة يعزز صحة العينين.

البطيخ منشّط جنسي

حتى الآن يعتبر البطيخ المصدر الأكثر شهرة للسيترولين (وهو من الأحماض الأمينية). وقد أثبت باحثون في تكساس أنّ هذا الحمض الأميني يعزز توسع الأوعية الدموية، وعند استهلاك البطيخ بكميات كبيرة فإنه يساعد بالتالي في وظيفة الانتصاب.

البطيخ مدر طبيعي للبول

البطيخ هو الفاكهة المدرّة للبول ويسمح بمكافحة ظاهرة احتباس الماء. ولدى استهلاك البطيخ بكميات كبيرة فإنه يصبح ملينا قويا كذلك، ويساعد على تنظيم البيئة النباتية في الأمعاء.

فوائد البطيخ للصحة الجلدية

يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو من مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين قدرة خلايا الجلد على حماية نفسها ضد الأشعة فوق البنفسيجة عند التعرض إلى أشعة الشمس، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس. كما يساعد البطيخ أيضاً على ترطيب الجلد في العمق كذلك.