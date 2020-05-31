مادونا تُثير القلق والتساؤلات بعد خروجها بالعكاز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مقلقة لنجمتهم الأميركية المفضلة مادونا، وقد شوهدت النجمة مادونا 61 عاماً، وهي تسير مستندة إلى عكاز أثناء مغادرتها المستشفى.

وتبين أن السبب هو إصابة بركبتها منذ شهر مارس (أذار)، نتيجة وقوعها على خشبة المسرح أثناء أحد العروض الغنائية.

وفي الصورة ظهرت النجمة وهي تستخدم العكاز بذراع واحدة، وساعدها السائق خلال دخولها إلى السيارة، وظهرت بإطلالة جذابة؛ إذ أطلت وهي ترتدي تي شيرت فضفاض وبنطلون واسع وقبعة ونظارة.

الصورة المنتشرة أقلقت متابعيها عليها، متمنين لها أن تتحسن حالتها في أسرع وقت وتعود إلى جمهورها ومحبيها.

في مارس (أذار)، كشفت مادونا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عن إيذاء ركبتيها أثناء سقوطها على خشبة المسرح قبل ليلتين، وقالت عن ذلك: “تعرضت للارتطام بقوة على الأرض أسفل العمود الفقري، بعدما تم سحب كرسي من تحتي عن طريق الخطأ”.

شبهت مادونا وضعها بعد الإصابة القوية بأصل العمود الفقري، وكأنها “دمية مكسورة مُثبتة بلاصق”، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت إلى أنها تلقت علاجا بالخلايا الجذعية لركبتها المصابة وهي تواصل تعافيها الصعب.