القبض على فنّانة كويتية شهيرة وإحالتها إلى مستشفى المجانين

في واقعة غريبة من نوعها، ألقت قوات الأمن الكويتية على فنّانة كويتية شهيرة، وتم إحالتها إلى مستشفى المجانين لعلاجها.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة الراي الكويتية، أن الفنّانة أبلغت الجهات الأمنية بأنها وجدت إرهابيين في المنطقة حولها وبحوزتهم متفجرات وأدوات ومخططات وبيانات، يريدون تنفيذ مشاكل في داخل الكويت.

كما لفتت الفنّانة، التي لم تذكر الصحيفة اسمها، أنّ لديها بياناتهم وعلى علم تانم بمخططاتهم.

وتحرك رجال الأمن إلى الموقع الذي حددته الفنانة للتأكد من جدية بلاغها، وعند وصولهم إليه ومعاينتهم للمكان لم يجدوا أحداً، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة.

من جانبهم تحركت الجهات الأمنية، وألقت القبض عليها و تمت إحالتها إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معها.

وبعد التحقيق مع الفنانة المعروفة، تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية وصحية، وأحيلت إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج، كما وجدوا أن لديها ملفاً في المستشفى .

ووفق الصحيفة فإن الفنانة معروفة ومشهورة داخل الكويت، لكنها ابتعدت عن الساحة منذ سنوات، وكانت تظهر بين الحين والآخر بفيديوهات مثيرة للجدل.