إيفانكا ترامب تنسق فستاناً بقيمة 1790 دولاراً مع كمامة طبية بنفس الألوان

مشاهدة النجمات بالكمامة أصبح أمراً طبيعياً في هذه الفترة، حيث إنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الإكسسوار اليومي الذي نعتمده في مختلف المشاوير اليومية،

وقد لفتتنا مؤخراً إطلالات النجمات التي نسقن بها أزياءهن اليومية مع تصاميم الكمامات من ناحية الألوان والطبعات، ومن بينهن إيفانكا ترامب Ivanka Trump التي تألقت مؤخراً في إطلالة صيفية ناعمة؛ اعتمدت فيها فستاناً مميزاً نسقته مع كمامة طبية من اللون ذاته.

شاهدنا إيفانكا ترامب Ivanka Trump مؤخراً في إطلالة صيفية مميزة، اعتمدت فيها فستان ميدي باللون الأبيض من ليلا روز Lela Rose بقيمة 1790 دولاراً، تصميمه أنيق وناعم من دون أكمام، ومزيّن بأزرار أمامية ناعمة، ومطبوع عليه رسمة وردة كبيرة باللون الأصفر، وقد نسقت معه حذاء أنيقاً بكعب عالٍ، وحقيبة يد من الجلد باللون الأبيض، وطبعاً الكمامة الطبية.

كثيرات من النجمات كنّ حريصات على أناقتهن، حتى في زمن الكورونا، وهذا ما دفعهن إلى تنسيق أزيائهن اليومية مع الكمامات الطبية، مثل إيفانكا ترامب Ivanka Trump التي اعتمدت مؤخراً فستان ميدي أنيقاً باللونين الأبيض والأصفر، ونسقت معه كمامة طبية من نفس الألوان؛ لتبدو إطلالتها متكاملة وأنيقة.