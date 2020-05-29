للحصول على بطن مسطح ونحيف إليك هذا المشروب الساخن

لأسباب مختلفة يعاني الكثير من الأشخاص من تراكم الدهون في منطقة الخاصرتين والبطن. ومن أجل التخلص منها لا بدّ لهم من اتباع نظام غذائي متوازن وصحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كذلك من المفيد أن يقوموا بتطبيق بعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة القرفة والغار المدرة للبول والحارقة للدهون والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن كما على عناصر مطهرة.

ويحتاج تحضيرها إلى ليتر ماء، عودي قرفة، 5 أوراق غار. يوضع الماء على النار حتى يغلي ثم تضاف إليه القرفة والغار.

يترك الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة ثم ينزع عنها ويترك ليرتاح لمدة ساعة واحدة. أخيراً يصفى الماء جيداً ويسكب في عبوة يتم إغلاقها بإحكام قبل تناوله.

ويشار إلى أنه من المهم فعل هذا في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية كما في الصباح على الريق وقبل تناول الفطور وفي المساء قبل الخلود إلى النوم. ومن الأفضل قبل هذا استشارة الطبيب مع الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.