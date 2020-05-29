مايو 29, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

إذا كنت أم ومن برج الحمل فأنت امرأة خارقة ومناضلة…

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
29 مشاهدة

إذا كنت أم ومن برج الحمل فأنت امرأة خارقة ومناضلة…

تُعتبر الأم الحمل مثالاً للمرأة الخارقة التي تستطيع التوفيق بين واجباتها كأمّ وزوجة وإمرأة عاملة بأفضل وجه.
إنجاب الاطفال بالنسبة اليها لا يعني التخلّي عن أدوارها الاخرى رغم أنها تكّرس كل طاقتها من أجلهم. تريد أن تجني في اولادها الاستثمار الذي وضعته فيهم. لذلك نادراً ما تتقبل فشلهم أو ضعفهم وتحثهم دائماً على بذل المزيد. تقدّم الأم الحمل لأبنائها مثالاً عن القوة ولا تحرمهم من الحنان الذي يأتي على شكل مرح ولعب ومنافسة .

هي قوية الطباع ومناضلة ولا تستعمل ضعفها الانثوي لتصل الى غاياتها، تضع نفسها في مواجهة الآخر وتعامله من النّد الى النّد. صريحة وصاحبة جاذبية قوية وحضور جسدي واضح. لا تطيق الكذب والألاعيب. وقد تضع كل طاقتها في خدمة عائلتها أو في دعم من تحب.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.