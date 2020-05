بعد انتشار الفيديو المشين.. عقاب قاس لـ”المرأة العنصرية”

تعرضت امرأة اتهمت بالعنصرية في الولايات المتحدة للفصل من عملها، بعد أن انتشر على شبكات التواصل مقطع فيديو تهدد فيه رجلا أسود في حديقة “سنترال بارك” الشهيرة في نيويورك.

وأفادت “سكاي نيوز” أن شركة “فرانكلين تمبلتون” الاستثمارية التي تعمل فيها المرأة أعلنت بأنها لن تتسامح مع أي نوع من العنصرية.

وأضافت الشركة أنه “بعد إجراء مراجعة داخلية لما حدث في الحديقة، اتخذ قرار بإنهاء عمل الموظفة المعنية فورا”.

#AmyCooper, a white woman who called the NYPD on an innocent black man who politely asked her to comply with the law and leash her dog as unleashed pets are not allowed in NY’s Central Park, has been fired from her job and lost custody of Henry, the dog seen choking in the video pic.twitter.com/UzEvxsaDtR

— Mirosława Štern® RMX (@Generacija78) May 27, 2020