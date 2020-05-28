مايو 29, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أسرار تُكشف عن علاقة ميغان ماركل وكيت ميدلتون

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فى :شؤون المرأة
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أسرار تُكشف عن علاقة ميغان ماركل وكيت ميدلتون

بعد أشهر من تبادل ميغان ماركل والأمير هاري عهودهما، تبيّن أن مطالب ماركل الصارمة ليومها الكبير تركت سلفتها كايت ميدلتون مستاءة للغاية.
وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بخلافات بين ميغان ماركل وكايت ميدلتون في الفترة التي سبقت حفل زفاف دوقة ساسكس السابقة، إذ شعرت ميدلتون بالتوتر والإرهاق قبل الحفل، وقت قياس ابنتها الأميرة شارلوت لفستانها، باعتبارها وصيفة الشرف، فوصل الأمر إلى بكاء دوقة كامبريدج.

وفي التفاصيل، وقع الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على وصيفات الشرف ارتداء جوارب ضيقة أم لا، حيث شعرت كايت، وفقاً للبروتوكول، أنّه يجب عليهن ذلك، فيما لم ترِد لهن ميغان ارتدائها.

وفي سياق آخر، تُعرف دوقة كامبريدج كايت ميدلتون زوجة الأمير وليم بأنّها شديدة الحساسية والعاطفة، وكانت أنجبت في تلك الفترة طفلها الثالث الأمير لويس، الأمر الذي زاد من تأثرها الشديد ودفعها إلى البكاء.

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