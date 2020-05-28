مايو 29, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كافئها زوجها بسيارة لجهودها أثناء فترة الحجر المنزلي (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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كافئها زوجها بسيارة لجهودها أثناء فترة الحجر المنزلي (فيديو)

أثار مواطن أردني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أهدى زوجته سيارة لجهودها أثناء فترة الحجر المنزلي.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أردني، نال إعجاب رواد ومتابعي تلك المواقع بتصرفه ومبادرته الطيبة بحق زوجته، حينما أراد أن يرد لها الجميل بإهدائها سيارة جديدة.

وقال المواطن الأردني عبر مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يهدي هذه السيارة لزوجته، مكافأة لها على تعبها في المنزل خلال شهر رمضان وكذلك تعبها أثناء فترة الحجر المنزلي.

وأكد في مقطع الفيديو، إنه اشترى سيارة جديدة لزوجته من أرباحه في شركته خلال شهر أبريل/ نيسان، وهو الفيديو الذي أهداه لزوجته مرفقا بأغنية للمطربة اللبنانية، نانسي عجرم.

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