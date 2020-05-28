حيلة سهلة تنتشر على “تيك توك” للحفاظ على شباب النظرات

بعد زوال موضة الحواجب الرفيعة في السنوات الأخيرة، أصبحنا نبحث عن أساليب متنوعة لتكثيفها. وقد أثبتت بعض الحيل فعاليتها في هذا المجال، ومنها هذه الحيلة التي انتشرت مؤخراً على موقع “تيك توك”، والتي تسمح بتكثيف الحواجب وإضفاء عمق عليها دون استعمال أي من أنواع الماسكارا والظلال الملوّنة التي تزول عند غسل الوجه. لتنفيذ هذه الحيلة، يكفي الاستعانة بكريم التسمير الذاتي الذي تستعملينه عادةً.

استعيني بريشة ماكياج رفيعة لتطبيق القليل منه على رسمة الحاجب بعد تنظيفها جيداً.

اتركي المستحضر على الحاجبين لمدة 3ساعات قبل إزالة الفائض منه مواسطة قطعة من القطن مبللة بماء ميسيلير. وستلاحظين مباشرةً تأثير هذا المستحضر في جعل الحواجب أكثر كثافة مما يسمح لنظراتكِ بأن تبدو محددة، عميقة، وشابة أما النتيجة فتدوم لعدة أسابيع.

– لنظرات شابة دائماً:

تلعب الحواجب دوراً أساسياً في تعزيز شباب النظرات، وهي تؤثّر على تعابير الوجه. فالحواجب الهابطة تضفي مسحة من الحزن والتعب على الوجه أما الحواجب المرفوعة فتُعزز انتعاش قسماته. ويمكن لرسمة الحواجب المناسبة أن تجعلنا نبدو أصغر بعشر سنوات.

يوصي الخبراء باللجوء إلى حيلة مفيدة في هذا المجال تجعل النظرات تبدو مشرقة. وهي تقوم على تمرير لمسة من الكونسيلر تحت قوس الحاجب، إذ يعمل هذا المستحضر المصحح للشوائب على تمليس تجاعيد هذه المنطقة ويساهم في جعل الحاجب يبدو كأنه مرسوم بشكل مثالي. ويساهم لونه الفاتح في تعزيز نضارة النظرات وإخفاء الشعيرات الزائدة في حال وجودها. من الضروري أيضاً الاستعانة بفرشاة الحواجب لتسريحها بهدف ترتيب رسمتها ويمكن تثبيت النتيجة بتمرير القليل من الماسكارا الشفافة المثبّتة عليها.

– خلطة معزّزة لنموّ الحواجب:

استفيدي من فترة العزل المنزلي للعناية بحاجبيكِ من خلال خلطة مغذية تحضرينها بنفسكِ: يكفي خلط ملعقة كبيرة من زيت الفيتامينE، ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، وملعقة صغيرة من زيت الخروع. ضعي هذا الخليط في عبوة ماسكارا فارغة ونظيفة أو في أي وعاء آخر، على أن يتم تطبيقه على الحواجب بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة وتمرير الفرشاة لخمس مرات متتالية. فهو يعزز نمو شعر الحواجب في حال استعماله بشكل يومي.